Ecco i droni hi-tech per ritrovare persone disperse: le prove a Roccaraso

Droni di ultima generazione per il ritrovamento di persone disperse in mezzo alla neve e per il raggiungimento di luoghi poco accessibili nel minor tempo possibile. È quanto ha sperimentato Enea insieme a Protezione Civile, l'Università di Roma La Sapienza e la società Red-Tech. Le prove sono state eseguite con una serie di esercitazioni nel comprensorio sciistico di Roccaraso (L'Aquila). Le missioni sono state portate a compimento grazie all’impiego di diversi droni equipaggiati con termocamere e camere a 360°.

"Da circa un anno il nostro laboratorio ha iniziato ad orientare la propria esperienza su tecnologie basate sui droni, per estenderne le applicazioni in ambito di safety e security, radiologico e chimico, monitoraggio di impianti nucleari e di piattaforme petrolifere e rilevamento tridimensionale di opere d’arte di medie e grandi dimensioni", spiega Massimiliano Guarneri, ricercatore Enea del laboratorio diagnostiche e metrologia. C'è stato anche un salvataggio fuori programma: "Alla fine dei due giorni di esercitazioni, si è presentato un caso, non preventivato, di una donna che si è sentita male sulle piste e di cui non si conosceva l’ubicazione precisa. Su richiesta delle autorità locali è stata fatta una ricognizione con un drone e in pochissimi minuti è stato possibile dare le coordinate per consentire ai soccorsi di raggiungere il luogo preciso", ha detto Guarneri.