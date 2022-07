Elisa ha il Covid, rinviati i concerti di Pistoia e Bologna

Elisa rinvia due concerti. Salta quello previsto stasera a Pistoia, "rimandato a causa del contagio dell'artista al Covid-19. La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. Il recupero della data verrà comunicato a breve. I biglietti restano validi" hanno reso noto i promotori dell'evento con un comunicato. Il concerto era in cartellone per stasera in piazza Duomo (inizio previsto ore 21) nell'ambito della 41/a edizione di Pistoia Blues Festival.

Successivamente, il management dell'artista ha comunicato che è stato cancellato anche l'appuntamento a Bologna del 12 luglio: "Sono due date molto vicine e per sicurezza abbiamo deciso di posticipare entrambe".