Gb. La Regina Elisabetta "sollevata" per l'assenza di Meghan ai funerali del principe Filippo

La Regina ha espresso sollievo per il fatto che Meghan Markle non ha preso parte ai funerali del duca di Edimburgo, il principe Filippo. E' quanto riporta il Telegraph citando il biografo Tom Bower che ha appena pubblicato un libro su Harry e Megahn intitolato "Revenge" (Vendetta).

Secondo lo scrittore la Regina avrebbe espresso ai collaboratori i suoi sentimenti con "voce chiara" al Castello di Windsor, poco prima del funerale del marito. Buckingham Palace ha rifiutato di commentare, in linea con la sua politica di lunga data di non rispondere mai a libri non ufficiali.

La duchessa di Sussex non sarebbe stata autorizzata a viaggiare dal suo medico a causa della gravidanza, era stato reso noto. Meghan aveva dunque scritto a mano un biglietto per accompagnare la corona di fiori che lei e il principe Harry avevano scelto per il duca di Edimburgo.