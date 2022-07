Elon Musk attacca Donald Trump: "Sei troppo vecchio, è ora di andarsene". Poi cancella il tweet

"Non odio l'uomo, ma è arrivato il momento per Trump di attaccare il cappello al chiodo e dirigersi verso il tramonto". La polemica tra i due un tempo amici corre su Twitter: Elon Musk attacca Donald Trump che però, essendo stato “bannato” dalla piattaforma, non può rispondergli direttamente. La risposta al vetriolo di Elon Musk - 50 anni - contro l'ex presidente, che gli consiglia di rendersi conto che è troppo vecchio - nel 2024 avrà 78 anni - per candidarsi ad un nuovo mandato alla Casa Bianca, ha come pomo della discordia il mancato acquisto di Twitter.

Twitter Elon Musk: Trump è troppo vecchio

Musk ha ricordato che "Trump avrebbe 82 anni alla fine del mandato" e che il governatore della Florida Ron DeSantis "vincerebbe facilmente" se si candidasse contro il presidente Biden nel 2024: "Non ha nemmeno bisogno di fare campagna". Il tweet è sparito poi dalla timeline di Musk, ma ci sono diversi “stamp” della dichiarazione, anche perché la diatriba è stata ripresa da tutti i media americani. Di recente l'uomo più ricco del mondo ha reso noto di aver votato per la repubblicana Mayra Flores nella corsa per un seggio alla Camera in Texas, precisando che è stata "la prima volta" che ha votato repubblicano. In un comizio sabato, Trump lo ha contestato sostenendo che il miliardario gli ha confessato di aver votato per lui alle ultime elezioni. E Musk, commentando il video, ha reagito seccamente: "Non è vero".