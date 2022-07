Ecco perché Elon Musk non acquisterà più Twitter

Elon Musk, il boss di Tesla e SpaceX ha annullato ieri l'accordo per l'acquisto del social network Twitter per 44 miliardi di dollari. La fine di un sogno per alcuni o di un incubo per altri?

Il clamoroso dietrofront è da legare al crollo dei titoli tech in Borsa dell’ultimo mese che ha ridotto di molto il patrimonio del fondatore di Tesla e Space X? Tesla dal 4 aprile scorso ha perso il 25% lasciando quasi 250 miliardi di capitalizzazione.

In una lettera pubblicata dall'autorità di vigilanza della borsa statunitense, gli avvocati di Musk sostengono che Twitter non ha rispettato gli impegni presi nell'accordo, in particolare non fornendo tutte le informazioni richieste sul numero di account non autentici e sullo spam. "Twitter non ha rispettato diverse disposizioni dell'accordo e sembra aver fornito informazioni false e fuorvianti su cui il signor Musk ha fatto affidamento per stipulare l'accordo di acquisizione", si legge nella lettera. Nelle ultime settimane Twitter ha ripetutamente affermato che il numero di account falsi sulla sua piattaforma è inferiore al 5%.

Gli utenti veramente attivi, ritenuti circa 330 milioni, non sono realisticamente quelli i bot, cioè i profili falsi costruiti da algoritmi di intelligenza artificiale capaci di scatenarsi per alimentare tesi propagandistiche, sono molti di più di quel 5%. L’azienda però chiarisce di aver accettato di fare un’operazione trasparenza aprendo la stanza dei segreti, la dataroom, chiarendo il suo modello di business e il reale costo contatto di ognuno di noi. Cioè quanto i dati personali valgono per gli inserzionisti che profilano quando si cinguetta o si esprime una preferenza o si ri-posta una dichiarazione. E per questo la società, che ha perso ieri in Borsa il 5,1%, ha fatto sapere che aprirà un contenzioso con Musk.

Il presidente della piattaforma, Bret Taylor, ha twittato che il consiglio di amministrazione era "impegnato a chiudere la transazione al prezzo e alle condizioni concordate" e intendeva vincere in tribunale. La decisione di Elon Musk non garantisce che l'acquisizione non vada avanti