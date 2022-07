Emergenza incendi in Italia: da Roma alla Versilia fino al Carso, la cronaca dei roghi di oggi

Nella zona del Carso i Vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili per un vasto incendio. Le fiamme hanno interessato anche l'area adiacente il casello autostradale del Lisert che è stato evacuato. Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. Per fronteggiare l'incendio è stato richiesto anche l'intervento dei Canadair. La situazione è gravissima e sono una decine le persone evacuate a Sablici, a Doberdò del Lago. Le linee dell'alta tensione che passano sul Carso sono state scollegate per agevolare i lanci dei Canadair.

L'Europa occidentale è nella morsa del caldo estremo e qui in Italia il peggio, secondo le previsioni meteo, deve ancora venire. Ma le cronache di quest'ultimo periodo continuano a testimoniarci di una stagione estiva che si sta caratterizzando sempre più per un numero crescente di incendi alcuni decisamente gravi. Nella giornata odierna gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di numerosi incendi. Alle ore 18.00, sono 15 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento, di cui 4 dalla Campania, 3 rispettivamente da Lazio e Calabria, una ciascuna da Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Puglia e Sicilia. L'intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora 5 roghi. Questa la situazione di oggi:

A Roma e provincia oggi sono finora circa 40 gli interventi legati agli incendi boschivi sul territorio che hanno impegnato i vigili del fuoco. Dalle ore 11,30 alle ore 15 circa i soccorritori sono stati impegnati presso il quadrante di Roma nord-ovest per l’incendio boschivo che ha visto interessato la zona periferica della Pisana, tre le squadre vvf più alcuni moduli della P.C. che hanno provveduto allo spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Due le squadre che hanno operato nel comune di Bracciano per estinguere un incendio di sterpaglie terminato alle ore 14,20 circa.

Il devastante incendio divampato sul Carso sta creando sempre più problemi anche alla rete elettrica : tutta Trieste fino a Muggia, è stata interessata da un black out dopo le 17. Le fiamme hanno infatti coinvolto la rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica. Sono state subito attivate altre vie di alimentazione e l'elettricità si sta via via riattivando nelle varie zone della città.

Le fiamme si trovano a circa 250 metri dalla sede stradale, dalle strutture del casello e dagli uffici. Il personale è già stato messo in sicurezza, si sta decidendo se procedere all'evacuazione con il coordinamento dei Vigili del fuoco. Secondo Trenitalia il traffico ferroviario è ancora sospeso lungo la linea Venezia-Trieste tra Monfalcone e Duino Aurisina per l'intervento dei Vigili del fuoco.

A Fiano Romano in prossimità di via Val Casale 50, dalle ore 14 circa sono tre le squadre impegnate con l’ausilio sul posto del Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) per incendio di colture; i soccorritori durante le operazioni hanno evitato che le fiamme raggiungessero strutture abitative e commerciali. Dalle ore 14,50 due squadre di terra stanno operando in prossimità dell’A91, Viadotto della Magliana, dove il fumo ha recato qualche disagio al traffico veicolare. I roghi stanno interessando anche un tratto della via Olimpica, che è stata chiusa dalla polizia locale nella zona di Tor di quinto in direzione dello stadio. Sul posto presenti i Vigili del fuoco.

A Massarosa in provincia di Lucca si sta affrontando un fronte di fuoco di circa un chilometro, con tre case andate in fiamme e una sessantina di sfollati. Secondo quanto appreso, sono saliti a 5 i Canadair in azione per cercare di contenere ed estinguere il rogo. Il timore è che l'incendio, alimentato dal vento, possa avanzare su un altro versante e 'scavallare' verso Camaiore (Lucca). Il Comune di Massarosa ha poi allestito un punto di accoglienza per le persone evacuate che ne avessero necessità all'interno di una scuola media.