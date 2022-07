Esplosione alla Hoover Dam: nessun ferito e energia elettrica salva

"Non ci sono stati feriti dopo che un trasformatore alla diga di Hoover ha preso brevemente fuoco martedì mattina" hanno dichiarato i funzionari. "Non c'è alcun rischio per la rete elettrica e l'energia viene ancora generata", ha dichiarato Jacklynn L. Gould, direttore regionale del Bureau of Reclamation, che specifica come l'incendio sia stato spento in circa mezz'ora.

I video pubblicati sui social media hanno mostrato quello che sembrava essere un incendio o un'esplosione in un edificio vicino alla base della diga.