Eugene chiama il mondo dell'atletica: gli italiani in gara e le finali da non perdere

Tra questi sei campioni olimpici di Tokyo che proveranno a far sognare ancora: l’oro dei 100 metri e della 4x100 Marcell Jacobs , l’oro del salto in alto Gianmarco Tamberi , il marciatore Massimo Stano che gareggerà nella 35 km e gli staffettisti Filippo Tortu (200 e 4x100), Fausto Desalu (200 e 4x100) e Lorenzo Patta (4x100).

A rappresentare l’Italia saranno in 60 . Sono ventinove uomini e trentuno donne gli azzurri convocati dal Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre.

Inizialmente i Campionati mondiali di Eugene erano previsti per il 6-15 agosto del 2021, ma l’8 aprile del 2020, World Athletics ha annunciato che l’evento sarebbe stato posticipato di un anno a causa della pandemia di Covid 19 e del conseguente rinvio delle Olimpiadi estive del 2020.

Alla diciottesima edizione dei Campionati mondiali di atletica leggera che si terranno dal 15 al 24 luglio per la prima volta negli Stati Uniti, non arriverà, però, nessuno da Russia e Bielorussia: dopo l’invasione russa dell’Ucraina lo scorso febbraio, World Athletics ha vietato ad atleti e funzionari russi e bielorussi di partecipare ai campionati.

Eugene chiama, il mondo dell’atletica risponde. È tutto pronto nella città statunitense, nello Stato dell’Oregon, per accogliere quasi 2000 campioni provenienti da 192 Paesi .

Grande assente a causa di un infortunio la campionessa olimpica della 20 km di marcia, Antonella Palmisano.

Tra gli azzurri ci saranno anche i finalisti olimpici della 4x400 Davide Re, Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, il triplista Andrea Dallavalle, il siepista Ahmed Abdelwahed, il pesista Nick Ponzio.

Al femminile, in squadra le finaliste mondiali indoor Elena Vallortigara (alto) ed Elisa Molinarolo (asta), le primatiste italiane Sara Fantini (martello), Roberta Bruni (asta), Zaynab Dosso (in gara nei 100 e con la 4x100) e Daisy Osakue (disco).

Ci saranno anche l’ostacolista Ayomide Folorunso (400hs-4x400), le mezzofondiste Elena Bellò (800) e Gaia Sabbatini (1500), la lunghista Larissa Iapichino. Prima chiamata in Nazionale assoluta per la mezzofondista Sintayehu Vissa (1500) e per Alessandra Bonora (4x400).

Sono 49 i titoli messi in palio: 24 maschili, 24 femminili e 1 misto (4×400 mista). Debutterà poi la 35 km di marcia, che sostituisce la 50 km.

Nel nuovissimo stadio di Eugene con 30mila posti a sedere, lo spettacolo è assicurato.

Gli orari degli azzurri in gara e le competizioni da non perdere

Venerdì 15 luglio

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 9.05 18.05 Martello M Qualificazione Gruppo A 10.10 19.10 Alto M Qualificazione FASSINOTTI, TAMBERI 10.30 19.30 Martello M Qualificazione Gruppo B 11.45 20.45 4x400 mista X Batterie ITALIA 12.05 21.05 Martello F Qualificazione Gruppo A FANTINI 12.30 21.30 100 M Turno preliminare 13.10 22.10 20 km marcia F Finale COLOMBI, TRAPLETTI 13.30 22.30 Martello F Qualificazione Gruppo B ev. Fantini

Nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 15.10 0.10 20 km marcia M Finale FORTUNATO, PICCHIOTTINO 17.05 2.05 Peso F Qualificazione 17.15 2.15 3000 siepi M Batterie ABDELWAHED 17.20 2.20 Asta F Qualificazione BRUNI, MOLINAROLO 18.00 3.00 Lungo M Qualificazione 18.10 3.10 1500 F Batterie DEL BUONO, SABBATINI, VISSA 18.50 3.50 100 M Batterie ALI, JACOBS 18.55 3.55 Peso M Qualificazione FABBRI, PONZIO 19.50 4.50 4x400 mista X Finale ev. Italia

Sabato 16 luglio

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 10.30 19.30 Triplo F Qualificazione CESTONARO 10.35 19.35 3000 siepi F Batterie 11.10 20.10 Alto F Qualificazione VALLORTIGARA 11.25 20.25 110hs M Batterie 12.00 21.00 Martello M Finale 12.20 21.20 10.000 F Finale 13.20 22.20 400hs M Batterie LAMBRUGHI





Nella notte italiana tra sabato 16 e domenica 17

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 17.10 2.10 100 F Batterie DOSSO 18.00 3.00 100 M Semifinali ev. Ali, Jacobs 18.20 3.20 Lungo M Finale 18.25 3.25 Peso F Finale 18.30 3.30 1500 M Batterie 19.05 4.05 1500 F Semifinali ev. Del Buono, Sabbatini, Vissa 19.50 4.50 100 M Finale ev. Ali, Jacobs





Domenica 17 luglio

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 6.15 15.15 Maratona M Finale 10.35 19.35 100hs F Eptathlon 11.05 20.05 400 M Batterie RE, SCOTTI 11.35 20.35 Alto F Eptathlon 11.35 20.35 Martello F Finale ev. Fantini 12.00 21.00 400 F Batterie MANGIONE 13.00 22.00 10.000 M Finale 13.45 22.45 Peso F Eptathlon





Nella notte italiana tra domenica 17 e lunedì 18

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 17.05 2.05 110hs M Semifinali 17.05 2.05 Disco M Qualificazione Gruppo A 17.25 2.25 Asta F Finale ev. Bruni, Molinarolo 17.33 2.33 100 F Semifinali ev. Dosso 18.03 3.03 400hs M Semifinali ev. Lambrughi 18.27 3.27 Peso M Finale ev. Fabbri, Ponzio 18.30 3.30 Disco M Qualificazione Gruppo B 18.38 3.38 200 F Eptathlon 19.00 4.00 1500 M Semifinali 19.30 4.30 110hs M Finale 19.50 4.50 100 F Finale ev. Dosso





Lunedì 18 luglio

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 6.15 15.15 Maratona F Finale 9.35 18.35 Lungo F Eptathlon 10.55 19.55 Giavellotto F Eptathlon Gruppo A 12.05 21.05 Giavellotto F Eptathlon Gruppo B





Nella notte italiana tra lunedì 18 e martedì 19

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 17.05 2.05 200 M Batterie DESALU, TORTU 17.10 2.10 Disco F Qualificazione Gruppo A OSAKUE 17.45 2.45 Alto M Finale ev. Fassinotti, Tamberi 18.00 3.00 200 F Batterie KADDARI 18.20 3.20 Triplo F Finale ev. Cestonaro 18.35 3.35 Disco F Qualificazione Gruppo B ev. Osakue 18.55 3.55 800 F Eptathlon 19.20 4.20 3000 siepi M Finale ev. Abdelwahed 19.50 4.50 1500 F Finale ev. Del Buono, Sabbatini, Vissa





Martedì 19 luglio

Nella notte italiana tra martedì 19 e mercoledì 20

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 17.15 2.15 400hs F Batterie FOLORUNSO, OLIVIERI, SARTORI 17.40 2.40 Alto F Finale ev. Vallortigara 18.05 3.05 200 F Semifinali ev. Kaddari 18.33 3.33 Disco M Finale 18.50 3.50 200 M Semifinali ev. Desalu, Tortu 19.30 4.30 1500 M Finale 19.50 4.50 400hs M Finale ev. Lambrughi





Mercoledì 20 luglio

Nella notte italiana tra mercoledì 20 e giovedì 21

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 15.20 0.20 Giavellotto F Qualificazione Gruppo A 16.25 1.25 5000 F Batterie 16.50 1.50 Giavellotto F Qualificazione Gruppo B 17.20 2.20 800 M Batterie TECUCEANU 18.15 3.15 400hs F Semifinali ev. Folorunso, Olivieri, Sartori 18.30 3.30 Disco F Finale ev. Osakue 18.45 3.45 400 F Semifinali ev. Mangione 19.15 4.15 400 M Semifinali ev. Re, Scotti 19.45 4.45 3000 siepi F Finale





Giovedì 21 luglio

Nella notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 17.05 2.05 Giavellotto M Qualificazione Gruppo A 17.10 2.10 800 F Batterie BELLÒ 18.10 3.10 5000 M Batterie 18.20 3.20 Triplo M Qualificazione BOCCHI, DALLAVALLE, IHEMEJE 18.35 3.35 Giavellotto M Qualificazione Gruppo B 19.00 4.00 800 M Semifinali ev. Tecuceanu 19.35 4.35 200 F Finale ev. Kaddari 19.50 4.50 200 M Finale ev. Desalu, Tortu





Venerdì 22 luglio

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 6.15 15.15 35 km marcia F Finale





Nella notte italiana tra venerdì 22 e sabato 23

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 17.05 2.05 Asta M Qualificazione 17.40 2.40 4x100 F Batterie ITALIA 18.05 3.05 4x100 M Batterie ITALIA 18.20 3.20 Giavellotto F Finale 18.35 3.35 800 F Semifinali ev. Bellò 19.15 4.15 400 F Finale ev. Mangione 19.35 4.35 400 M Finale ev. Re, Scotti 19.50 4.50 400hs F Finale ev. Folorunso, Olivieri, Sartori





Sabato 23 luglio

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 9.50 18.50 100 M Decathlon 10.40 19.40 Lungo M Decathlon 11.20 20.20 100hs F Batterie DI LAZZARO 12.00 21.00 Lungo F Qualificazione IAPICHINO 12.10 21.10 Peso M Decathlon





Nella notte italiana tra sabato 23 e domenica 24

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 16.10 1.10 Alto M Decathlon 17.10 2.10 4x400 F Batterie ITALIA 17.40 2.40 4x400 M Batterie ITALIA 18.00 3.00 Triplo M Finale ev. Bocchi, Dallavalle, Ihemeje 18.10 3.10 800 M Finale ev. Tecuceanu 18.25 3.25 5000 F Finale 18.35 3.35 Giavellotto M Finale 18.55 3.55 400 M Decathlon 19.30 4.30 4x100 F Finale ev. Italia 19.50 4.50 4x100 M Finale ev. Italia





Domenica 24 luglio

ORARIO EUGENE ORARIO ITALIA GARA TURNO AZZURRI 6.15 15.15 35 km marcia M Finale AGRUSTI, STANO 9.35 18.35 110hs M Decathlon 10.30 19.30 Disco M Decathlon Gruppo A 11.40 20.40 Disco M Decathlon Gruppo B 12.15 21.15 Asta M Decathlon Gruppo A 13.15 22.15 Asta M Decathlon Gruppo B





Nella notte italiana tra domenica 24 e lunedì 25