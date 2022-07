Eugene come Tokyo: Ihemeje e Dallavalle volano in finale nel salto triplo

A Eugene, in Oregon, nella notte italiana Ihemeje al primo salto è atterrato a 17,03 metri , a soli due centimetri dal limite necessario per la qualificazione diretta.

Ancora in finale, ancora insieme. A distanza di un anno gli azzurri Emmanuel Ihemeje e Andrea Dallavalle si sono qualificati per la finale mondiale del salto triplo esattamente come lo scorso anno ai Giochi di Tokyo.

Il passaggio del turno per l’azzurra, però, è stato con il brivido. A circa 150 metri da traguardo la slovena Anita Horvat si sposta lateralmente, tocca l’australiana Catriona Bisset, che cade sulla Bellò. A questo punto l’inciampo dell’atleta e la perdita di contatto dalle prime.

L’azzurra termina la gara al sesto posto, in 2’02”78, ma è chiaro il danneggiamento.

Il ricorso presentato dalla squadra azzurra ha esito positivo e Bellò ha avuto accesso alle semifinali in programma alle ore 3,35 italiane della notte tra oggi e domani.

Non è bastata, invece, una gara di rimonta per Catalin Tecuceanu per accedere alla finale degli 800 maschili. L’azzurro è giunto quarto nella sua semifinale in 1’46”31 e l’ultimo tempo di ripescaggio era l’1’45”58 dell’australiano Peter Bol.