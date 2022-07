Eugene non è Tokyo, ma grazie a Stano suona l'inno di Mameli all'Hayward Field

Stano ha salvato la reputazione di un’Italia che rischiava di lasciare gli Stati Uniti con la sola, seppur apprezzatissima, medaglia di bronzo di Elena Vallortigara nel salto in alto.

Massimo Stano non delude e trascina l’Italia alla vittoria del primo oro ai Mondiali di atletica di Eugene nella 35km di marcia.

Ed Eugene non è Tokyo: influente è stato il ritiro di Marcell Jacobs, che ha trascinato in basso anche i colleghi della staffetta, ma anche le prestazioni di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Sara Fantini nel lancio del martello e Andrea Dallavalle nel salto triplo che li hanno fermati ai piedi del podio con tre medaglie di legno.

“Il re della marcia è Massimo Stano”, scrive il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un post sul proprio account Twitter.

“L’oro olimpico – aggiunge - vince anche il titolo Mondiale nel format dei 35 km. A Eugene2022 l’atletica italiana torna al successo iridato dopo 19 anni e celebra il bronzo di Vallortigara nell’alto. Quarti Tamberi, Fantini e Dellavalle, quinto Ihemeje. Bravi”.