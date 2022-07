Austria e Norvegia si giocano il passaggio ai quarti

L'Inghilterra, padrona di casa, è già matematicamente qualificata ai quarti di finale. Ora bisogna decidere chi è la seconda squadra del girone A che conquista il passaggio di turno.

L'Irlanda del Nord è già fuori. A giocarsi il via libera al prosieguo del torneo continentale sono Austria e Norvegia. Entrambe sono a 3 punti. Dunque, chi vince passa. In caso di pareggio a decidere sarà la differenza reti, che è a favore delle austriache.

A condannare la Norvegia sarebbe dunque la goleada subita dalle padrone di casa, ben 8 gol. Mentre l'Austria se l'è cavata con una sconfitta di misura, per 1-0. Invece, l'Irlanda del Nord ha fatto da squadra cuscinetto del girone: sconfitta 4-1 dalla Norvegia e 2-0 dall'Austria.

Le partite della terza giornata del girone A si giocano in contemporanea: oggi venerdì 15 luglio alle ore 21: Austria-Norvegia e Irlanda del Nord-Inghilterra.

Potrete vederle in diretta streaming su sport.rainews.it. Invece saranno poi trasmesse in differita - per la contemporanea partenza dei Mondiali di Atletica di Eugene - su Rai Sport + HD.