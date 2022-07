Euro 2022, il debutto dell'Italia: subito super sfida con la Francia

Domenica 10 luglio si chiude nei fatti la prima giornata dei gironi. E si chiude proprio con la nostra Italia e la quotatissima Francia. A completare il girone D Belgio e Islanda.

Belgio-Islanda si giocherà alle ore 18 a Manchester.

Il Belgio è n.19 del ranking Fifa e n.24 di quello Uefa. Si tratta della seconda esperienza a un campionato europeo: nel 2017 si fermarono alla fase dei gironi.

L’Islanda è n.17 del ranking Fifa e n.10 di quello Uefa. E’ la quarta volta consecutiva che si qualifica per il torneo continentale: 2 volte si è fermata ai gironi, 1 volta (2013) è arrivata ai quarti.

La partita sarà trasmessa in diretta da Rai Sport + HD, e in streaming su sport.rainews.it e Rai Play.



Ma la sfida più attesa è Francia-Italia. Non solo per il debutto delle ragazze di Milena Bertolini. Ma perché in campo scende anche la quotatissima Francia. Una sfida tutta da seguire.

Il fischio di inizio è domenica 10 luglio ore 21 a Rotherham.

La Francia, arrivata nel circuito del torneo continentale solo con i campionati del 1997, è n.3 del ranking Fifa e n.1 di quello Uefa. Nelle ultime 3 edizioni, però, ha dovuto fare le valigie ai quarti di finale.

L’Italia ha una storia più lunga: a parte l’edizione del 1995, le azzurre ci sono sempre state. In Inghilterra sarà, quindi, il 12esimo europeo. Anche se ancora nessun trofeo vinto. Nel 2017 l’esperienza si chiuse già alla fase dei gironi. Per il resto, 2 secondi posti, 1 terzo posto, 2 quarti posti, 1 semifinale, 2 quarti di finale, e 3 uscite ai gironi (compresa quella del 2017).

La partita sarà trasmessa in diretta da Rai 1, e in streaming su sport.rainews.it e Rai Play.