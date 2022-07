Inghilterra e Germania si giocano il trono d'Europa

Tutto in 90 minuti. Tutto in un pomeriggio. Alle ore 18. Nello storico stadio di Wembley. Inghilterra e Germania si giocano la finale degli Europei di calcio femminile.

Non è la prima volta che le 2 nazionali si affrontano in finale agli Europei. E' già successo in Finlandia nel 2009, quando il torneo era a 12 squadre. In quell'occasione la Germania stravinse con un tennistico 6-2. Le tedesche si portarono a casa così il quinto trofeo consecutivo.

Ricordiamo che la Germania è la nazionale con il palmares europeo più ricco: su 12 edizioni (quella in corso è la 13esima), ne ha conquistate ben 8! E tenuto conto che non ha partecipato a 2 edizioni, la percentuale di successo è impressionante.

L'Inghilterra invece è a secco. Anche se può vantare due piazzamenti al secondo posto e due semifinali. Ma davanti al pubblico di casa, le inglesi vogliono scrivere la storia.

Del resto hanno fatto fin qui un percorso esemplare. Nel girone eliminatorio: 9 punti su 9, 14 gol in 3 partite (quasi 5 gol di media), senza subirne neanche 1. Al di là della vittoria di misura all’esordio con l’Austria, poi 2 goleada: 8 reti alla Norvegia e 5 all’Irlanda del Nord.

Meno facile ai quarti di finale contro la Spagna: vittoria 2-1 ma solo ai tempi supplementari e in rimonta. In semifinale, invece, tutto più facile con un netto 4-0 alla quotatissima Svezia.

Ma la Germania si presenta con quotazioni altrettanto alte. Come l'Inghilterra, in tutto il torneo ha subito 1 solo gol.

Nella fase a gironi: punteggio pieno a 9 punti, 3 partite 3 vittorie. Con la Danimarca 4-0, con la Spagna 2-0, Con la Finlanda 3-0.

Ai quarti di finale ha battuto 2-0 l’Austria. In semifinale ha vinto 2-1 contro la Francia che, alla vigilia, era una delle principali candidate alla vittoria dell'Europeo.

Il fischio d'inizio è alle ore 18 a Wembley. Dalle 17.45 diretta tv su Rai 2 e live streaming su sport.rainews.it e Rai Play.