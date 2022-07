Euro 2022, il girone B è una sfida tra Germania e Spagna

La Germania vuole arrivare in alto. Per provare ad arricchire il suo palmarès da record. Ma la Spagna non molla un centimetro.

E si è visto già dalla prima giornata, dove entrambe hanno vinto largheggiando: le tedesche 4-0 contro la Danimarca, le spagnole 4-1 contro la Finlandia. E così ora si ritrovavano appaiate a 3 punti.

Quindi vincere o perdere vuol dire mettere al sicuro il passaggio ai quarti, o dover sperare nella terza giornata.

Una partita tutta da seguire: martedì 12 luglio alle ore 21.

Subito prima, nel pomeriggio alle 18, la sfida Danimarca-Finlandia: per loro la classifica segna ancora 0 punti. Sarà una sfida aperta, per lasciare accese le speranze di acciuffare un insperato passaggio ai quarti di finale.

Entrambe le partite saranno trasmesse da Rai Sport + HD, e in streaming su sport.rainews.it e Rai Play.