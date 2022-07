Euro 2022, Inghilterra e Norvegia si giocano il passaggio ai quarti di finale

Entrano nel vivo gli Europei di calcio femminile. Con le partite di lunedì 11 luglio si apre la seconda giornata, e quindi possono arrivare già i primi verdetti.

Lunedì è il giorno del girone A, quello delle padrone di casa dell’Inghilterra.

Alle 21 sfideranno la Norvegia. Sono le due favorite per il superamento del turno. Entrambe le squadre sono a 3 punti, dopo aver vinto rispettivamente 1-0 contro l’Austria, e 4-1 contro l’Irlanda del Nord.

Chi vince si aggiudica il passaggio ai quarti. Un pareggio rimanderebbe ogni verdetto. Ricordiamo infatti che alla fase successiva passano le prime 2 di ogni girone.

Quando scenderanno in campo sapranno già il risultato dell’altra sfida del girone: Austria-Irlanda del Nord. Sicuramente le squadre “cuscinetto”. Ma gli Europei sono sempre imprevedibili. E basta un passo falso per pagare pegno.

Entrambe le partite saranno trasmesse da Rai Sport + HD, e in streaming su sport.rainews.it e Rai Play.