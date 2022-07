Bartoli: faremo innamorare di nuovo gli italiani. Cernoia negativa, torna in rosa

"Abbiamo solo un risultato, bisogna vincere". Non usa mezzi termini Elisa Bartoli. Lunedì l'Italia femminile è chiamata alla vittoria contro il Belgio per sperare nella qualificazione ai quarti degli Europei di calcio femminile.

"Non ci aspettavamo un inizio così difficile - ammette in conferenza stampa - adesso dobbiamo superare questa fase, non possiamo tornare in Italia uscendo da questo girone: sulla carta siamo superiori a Belgio e Islanda. Agli italiani prometto che daremo il massimo, proveremo a farli innamorare di nuovo come al Mondiale".

"Siamo in una situazione complicata - conclude Bartoli - ma siamo le stesse ragazze del Mondiale. In quel torneo non dico che abbiamo fatto un miracolo, ma ci siamo andate vicino. Ci servono più anni per poter crescere. Dobbiamo avere pazienza".

Intanto arriva una buona notizia: dopo otto giorni di isolamento a causa del Covid, l'azzurra Valentina Cernoia è tornata negativa e può finalmente riprendere ad allenarsi con la squadra, che questa mattina ha accolto la centrocampista bianconera con un lungo applauso e con un caloroso abbraccio di gruppo.

L'appuntamento con il Belgio è per lunedì alle ore 21 al Manchester City Academy Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1, e in live streaming su sport.rainews.it e Rai Play.

In conferenza stampa anche Daniela Sabatino: "Siamo consapevoli dell'importanza della posta in palio e sono certa che ci faremo trovare pronte. Questa volta dovremo approcciare la partita nel modo giusto, mettendo subito in campo le nostre qualità senza concedere nulla, solo così riusciremo a ritrovare l'Italia che tutti hanno potuto ammirare in questi ultimi anni. Finora abbiamo creato tanto senza però riuscire a concretizzare, nei prossimi due giorni lavoreremo su questo aspetto per arrivare pronte all'appuntamento di lunedì. Serve una reazione immediata: vogliamo i quarti di finale e siamo felici di avere Cernoia di nuovo con noi, è molto importante per questo gruppo e farà di tutto per riuscire a scendere in campo".