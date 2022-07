Ultime ore, poi il debutto dell'Italia a Euro 2022: super sfida con la Francia

Ultime ore prima dell'esordio dell'Italia femminile ai campionati Europei di calcio femminile. Ad agitare lo staff della nazionale la notizia della positività al covid della centrocampista italiana Valentina Cernoia. Ovviamente, l'auspicio - oltre che di una pronta guarigione della calciatrice - è che nessun'altra sia stata contagiata.

Una preoccupazione che certo non aiuta nella giornata che porta alla sfida contro la temibilissima Francia. Un esordio di prestigio contro la squadra di Corinne Diacre, n.1 del ranking Uefa, una delle nazionali più competitive e più accreditate al successo in Inghilterra.

Fischio di inizio oggi alle ore 21: diretta tv su Rai 1, su Rai Radio 1, e in live streaming su sport.rainews.it e Rai Play.

“Il Mondiale è passato - ha detto la ct Milena Bertolini - , è stata un'esperienza bellissima che dobbiamo portarci dentro in questa competizione ma adesso dobbiamo voltare pagina e pensare all'Europeo. Le sensazioni sono diverse ma più ricche”.

"La tensione è quella giusta - ha aggiunto Sara Gama in conferenza stampa - siamo ansiose di fare il nostro debutto, c'è voglia di giocare. Abbiamo fatto un percorso di crescita e ci portiamo il bagaglio della bellissima esperienza del Mondiale. Questa è una esperienza differente e bisogna mettere in campo qualcosa di più. In campo cercheremo di dare il massimo per vivere ancora una bellissima emozione".

Per battere la Francia all'Italia servirà una prestazione impeccabile in entrambe le fasi di gioco, perché le transalpine brillano in attacco e in difesa e fanno della velocità sulle fasce l'arma più potente del loro 4-3-3. La squadra di Diacre, nonostante non si sia ancora liberata della "maledizione dei quarti" - la Francia non ha mai superato questa fase nelle ultime tre edizioni di Women's EURO, nelle ultime due Coppe del Mondo e nelle ultime Olimpiadi disputate - è imbattuta da 16gare competitive (otto di qualificazioni agli Europei, nel Gruppo G con Austria Serbia, Macedonia del Nord e Kazakistan e otto di qualificazioni ai Mondiali) e in questa striscia ha subito appena tre gol.

La capitana della Francia Wendie Renard mette in guardia le compagne in vista della sfida di domani sera contro l'Italia: "La prima partita è la più difficile perché ti lancia nella competizione. Dobbiamo lasciarci andare, giocare mostrandole nostre qualità e con la fiducia in esse. Sarà una partita complicata perché l'Italia ha una collettivo forte e individualità di alto livello ed è una squadra forte in attacco.- continua Renard in conferenza stampa - La gara di domani ci potrà dare fiducia per il futuro, per questo dobbiamo partire col piede giusto in quello che è un mini campionato. Rispettiamo tutte le avversarie del girone, ma vogliamo e dobbiamo vincerlo, poi avremo tempo per proiettarci verso altri traguardi".