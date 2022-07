L'Italia cerca il riscatto contro l'Islanda. La Francia vuole subito i quarti

Per l’Italia è la prova d’appello. E un’altra non ci sarà. Dopo la batosta presa contro la Francia, le Azzurre devono mostrare carattere e grinta per reagire e rimettersi in piedi.

Non bisogna mai sottovalutare le avversarie, ma oggettivamente l’Islanda è alla portata dell’Italia. Non ci sono partite dal risultato scontrato, ma la nostra nazionale non dovrebbe avere particolari difficoltà a potare a casa la vittoria e conquistare così i primi 3 punti di questi europei.

E’ indispensabile farlo se si vuole tenere accesa la speranza di andare ai quarti di finale.

L’appuntamento per Italia-Islanda è per giovedì 14 luglio alle ore 18. La partita sarà trasmessa da Rai 1, e in live streaming su sport.rainews.it e Rai Play.

Tutt’altra clima in casa della Francia. Dopo la goleada per 5 -1 contro l’Italia, ora le francesi cercano la vittoria che darebbe loro la certezza del passaggio ai quarti di finale. E il Belgio è un avversario alla loro portata. Anzi, dovrebbe essere piuttosto agevole per una delle nazionali candidate alla vittoria del campionato europeo.

L’appuntamento per Francia-Belgio è per giovedì 14 luglio alle ore 21. Potrai vedere la partita su Rai Sport + HD, e in live streaming su sport.rainews.it e Rai Play.