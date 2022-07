Ai blocchi di partenza della terza e definitiva giornata il girone delle azzurre si presenta così: Francia a 6 punti, già qualificata, Islanda a 2, Belgio e Italia a 1 punto.

Alle 21, in contemporanea, scenderanno in campo Islanda-Francia e Italia-Belgio.

La nazionale di Milena Bertolini è costretta a vincere per sperare. Anche il pareggio non basta.

E allora vediamo le combinazioni possibili.

L’Italia si qualifica ai quarti di finale se

1- Vince. E L’Islanda perde o pareggia con con la Francia

L’Italia è eliminata se

1- Vince. E l’Islanda vince contro la Francia

2- Pareggia

3- Perde



La partita Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Islanda-Francia, invece, sarà trasmessa in differita su Rai Sport + HD.

Entrambe saranno trasmesse in diretta streaming su sport.rainews.it e Rai Play.