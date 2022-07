Euro 2022, l'esordio per Portogallo-Svizzera e Olanda-Svezia

La quarta giornata dei Campionati europei di calcio femminile è dedicata al girone C, ovvero quello delle campionesse in carica: l’Olanda.

Ma ad aprire i giochi sarà Portogallo-Svizzera: sabato 9 luglio alle ore 18 allo Stadio di Wigan & Leigh, appena fuori Manchester. Si potrebbe dire una sfida tra “matricole”.

Il Portogallo è n.30 del ranking Fifa e n.17 di quello Uefa. Pressocché un esordiente: si tratta, infatti, di appena la seconda partecipazione a un Europeo femminile. Nel 2017 le ragazze si fermarono ai gironi.

La Svizzera è n.20 del ranking Fifa e n.18 di quello Uefa. Come le sfidanti, anche le elvetiche sono alla loro seconda esperienza europea. Anche per loro il campionato 2017 si fermò subito, alla fase dei gironi.

La partita sarà trasmessa in diretta da Rai Sport + HD, e in live streaming su sport.rainews.it e Rai Play.



Olanda-Svezia si giocherà sempre sabato 9 luglio ma alle ore 21 a Sheffield.

Ovviamente grande attesa per il debutto delle campionesse in carica: l’Olanda, n.4 del ranking Fifa e n.9 di quello Uefa. In Inghilterra, per loro sarà la quarta volta a un Europeo femminile. Nel 2017 si sono imposte in finale 4-2 contro la Danimarca.

La Svezia è n.2 del ranking Fifa (la più alta tra le europee, seconda solo ai titolatissimi Stati Uniti) e n.5 di quello Uefa. Nella storia degli europei di calcio femminile, ha saltato una sola edizione, nel 1991. Inizia quindi la sua 12esima partecipazione: nelle ultime 4 edizioni, 2 quarti di finale (2017 e 2009) e 2 semifinali (2013 e 2005). Ma nel suo palmares ha la vittoria di un campionato europeo: il primo in assoluto, quello del 1984.

