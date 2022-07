Si compone il tabellone dei quarti di finale di Euro 2022

Seconda fase degli Europei di calcio femminili in Inghilterra. Otto squadre per proseguire il tragitto verso la finale di Wembley.

Via via il quadro si va componendo. Alcuni verdetti sono già emessi. Altri devono attendere il completamento dei gironi.

Al momento, questa è la situazione:

Girone A

Sono passate ai quarti di finale Inghilterra e Austria.

L'Inghilterra è arrivata prima nel girone, a punteggio pieno. Quindi, il 20 luglio (ore 21) affronterà la seconda classificata del girone B.

L'Austria, invece, in virtù del secondo posto nel girone (a 6 punti) affronterà la prima classificata del prima classificata del girone B, ovvero la Germania, il 21 luglio (ore 21).

Girone B

Al momento è sicura la qualificazione ai quarti solo della Germania. Per conoscere il nome dell'altra promossa bisogna attendere la terza giornata, che si giocherà sabato 16 luglio (entrambe le partite alle ore 21): è una sfida tra Spagna e Danimarca.

Girone C

Qui i giochi sono tutti aperti. Olanda e Svezia, favorite, sono a 4 punti. Portogallo e Svizzera a 1 punto. I verdetti nelle partite di domenica 17 luglio alle ore 18.

Girone D

E' il girone dell'Italia. Unica certezza al momento è la qualificazione della Francia, e come prima in classifica del girone. Grazie a due vittorie è irraggiungibile a 6 punti. Per il resto, bisogna attendere lunedì 18 luglio, quando alle ore 21 si sfideranno Italia-Belgio e Francia-Islanda.

Tutte le partite della terza giornata saranno trasmesse in diretta streaming su sport.rainews.it e Rai Play, successivamente in differita su Rai Sport + HD. Ad eccezione dell'Italia che - come sempre - sarà trasmessa in diretta da Rai 1.