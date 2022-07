Francia-Olanda, la sfida che sa di finale anticipata

Una partita che sa di finale anticipata. L’Olanda è la squadra campione in carica. La Francia ha dimostrato in campo potenzialità eccezionali.

Le “orange” hanno vinto tutte le partite, ad eccezione del pareggio per 1-1 contro la Svezia. Poi 4-1 con la Svizzera e 3-2 contro il Portogallo. Si è classificata seconda nel girone, ma condannata solo dalla differenza reti, visto che ha chiuso a pari punti con le svedesi.

La Francia, invece, ha mostrato in campo un gran bel gioco. Anche se poi i risultati forse non sono stati all’altezza del valore espresso in campo. Dopo la mazzata per 5-1 all’Italia, contro il Belgio ha vinto solo per 2-1, mentre è stata costretta al pareggio 1-1 dall’Islanda. Anche se, va detto, il pari è arrivato nella terza e ultima giornata, quando ormai la qualificazione era già messa in cassaforte.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, in live streaming su sport.rainews.it e Rai Play.