Euro 2022, Al via i quarti di finale: stasera Inghilterra-Spagna

Gli Europei di calcio femminili entrano nel vivo. Al via infatti i quarti di finale. Come per l’apertura del torneo, anche oggi a scendere per prima in campo è l’Inghilterra, padrona di casa. La sfida è contro la Spagna.

L’Inghilterra si presenta come una delle candidate più credibili alla vittoria finale. Ha chiuso la prima fase con 9 punti su 9. Con all’attivo ben 14 gol in appena 3 partite: 1 gol all’Austria, 8 gol alla Norvegia e 5 all’Irlanda del Nord. Zero invece le reti subite.

Insomma una squadra solida che vuole arrivare fino a Wembley.

La Spagna arriva ai quarti come seconda del proprio girone, alle spalle della corazzata tedesca. Sei punti all’attivo (4-1 contro la Finlandia e 1-0 contro la Danimarca). Nonostante alcune assenze eccellenti – come l’attuale pallone d’oro Alexia Putellas – le “furie rosse” vogliono dire la loro, e magari strappare una sorpresa.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, in live streaming su sport.rainews.it e Rai Play