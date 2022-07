Germania e Francia: una sfida che vale Wembley

Ormai manca poco: 90 minuti e sapremo le due sfidanti di Wembley per il titolo europeo. Dopo la netta vittoria di ieri dell'Inghilterra ai danni della Svezia (4-0, guarda i gol), stasera in campo Germania e Francia.

Una partita che si preannuncia più combattuta, con due nazionali che hanno dimostrato di avere tutti i numeri in regola per vincere questo Europeo.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 e in live streaming su questo sito sport.rainews.it e su Rai Play.

Germania-Francia

La Germania è la squadra che porta con sé il palmares più ricco agli Europei: nelle 11 edizioni (su 13 totali) alle quali ha partecipato, ha vinto ben 8 edizioni. Ai quarti di finale ha battuto 2-0 l’Austria, dopo aver fatto percorso netto nella fase a gironi: punteggio pieno a 9 punti, 3 partite 3 vittorie, senza prendere neanche gol. Con la Danimarca 4-0, con la Spagna 2-0, Con la Finlanda 3-0.

La Francia arriva a questi europei come una delle favorite alla vittoria finale. E ha rispettato questa previsione. Anche se in campo ha sprecato tanto: una squadre che costruisce molte opportunità, ma che ne sciupa anche numerose. Lo ha dimostrato in particolare ai quarti di finale con l’Olanda, dove la vittoria è arrivata per 1-0 solo ai tempi supplementari. Ma imprevisto anche il pareggio per 1-1 nella fase a gironi con l’Islanda. Più tranquilla la vittoria con il Belgio 2-1. La prestazione più convincente, all’altezza delle aspettative, purtroppo l’ha fatta proprio contro l’Italia, con la goleada di inizio torneo (5-1).