Road to Wembley, Euro 2022 alle semifinali

Gli Europei di calcio femminile volgono al termine: prosegue la strada verso Wembley. Ormai la sfida per il trofeo è ristretta a 4. Al momento nessuna particolare sorpresa: in semifinale sono arrivate le squadre più titolate, più blasonate. Grande la delusione per l’Italia, ma la qualità delle avversarie è chiaramente diversa.

Dunque ora l’attesa è per le semifinali.

Inghilterra-Svezia

La prima si giocherà martedì 26 luglio alle ore 21: Inghilterra-Svezia. Sarà trasmessa in diretta streaming su sport.rainews.it e Rai Play.

Le padrone di casa hanno fatto uno splendido girone eliminatorio: 14 gol in 3 partite (quasi 5 gol di media), senza subirne neanche 1. Al di là della vittoria di misura all’esordio con l’Austria, poi 2 goleada: 8 reti alla Norvegia e 5 all’Irlanda del Nord. Meno facile ai quarti di finale contro la Spagna: vittoria 2-1 ma solo ai tempi supplementari e in rimonta.

Anche la Svezia ha dovuto faticare molto nei quarti di finale: un ostico Belgio ha inchiodato le scandinave per 90 minuti. Si sono imposte di misura (1-0) solo nei minuti di recupero.

Più agevole il girone eliminatorio: dopo un prevedibile pari contro le campionesse in carica dell’Olanda (1-1), poi la Svezia ha vinto 2-1 con la Svizzera e ha rifilato un pokerissimo al Portogallo.

Germania-Francia

La seconda semifinale si giocherà invece mercoledì 27 luglio alle ore 21: Germania-Francia. Sarà trasmessa in diretta streaming su sport.rainews.it e Rai Play.

La Germania è la squadra che porta con sé il palmares più ricco agli Europei: nelle 11 edizioni (su 13 totali) alle quali ha partecipato, ha vinto ben 8 edizioni. Ai quarti di finale ha battuto 2-0 l’Austria, dopo aver fatto percorso netto nella fase a gironi: punteggio pieno a 9 punti, 3 partite 3 vittorie, senza prendere neanche gol. Con la Danimarca 4-0, con la Spagna 2-0, Con la Finlanda 3-0.

La Francia arriva a questi europei come una delle favorite alla vittoria finale. E ha rispettato questa previsione. Anche se in campo ha sprecato tanto: una squadre che costruisce molte opportunità, ma che ne sciupa anche numerose. Lo ha dimostrato in particolare ai quarti di finale con l’Olanda, dove la vittoria è arrivata per 1-0 solo ai tempi supplementari. Ma imprevisto anche il pareggio per 1-1 nella fase a gironi con l’Islanda. Più tranquilla la vittoria con il Belgio 2-1. La prestazione più convincente, all’altezza delle aspettative, purtroppo l’ha fatta proprio contro l’Italia, con la goleada di inizio torneo (5-1).