Euro 2022, ecco le sfidanti dell'Italia

Gli europei di calcio femminile sono organizzati in 4 gironi. Passano ai quarti finale le prime 2 squadre di ogni girone.

Il primo scoglio da superare per l’Italia è proprio questo. Le azzurre di Milena Bertolini sono nel girone D e dovranno vedersela con Francia, Belgio e Islanda.

Francia

Quello in Inghilterra, per la Francia è il settimo europeo di calcio. Le “blues” non hanno mai ottenuto grandi risultati. Alle prime 3 partecipazioni (1997, 2001, 2005) si sono fermate sempre al primo turno. Poi nelle 3 successive (2009, 2013, 2017), invece, sono arrivate fino ai quarti.

Per le francesi sembra essere una vera “maledizione”, visto che i quarti di finale sono stati fatali anche in occasione degli ultimi 2 campionati del mondo (2015 e 2019).

Ma in questi anni il calcio femminile francese è molto cresciuto. Le squadre di club hanno ottenuto grandi risultati. Basti pensare che dal 2010 ad oggi, quindi nelle ultime 12 edizioni, l’Olympique Lione ha vinto ben 8 volte la Champions League femminile.

Belgio

Il Belgio è una delle nazionali con minore tradizione agli europei. Si tratta di appena la seconda partecipazione alla competizione continentale. La prima e unica partecipazione è quella del 2017, in Olanda, dove però non è andato oltre le fasi a gironi.

Islanda

Altra squadra “giovane” agli europei è l’Islanda. E’ alla sua quarta partecipazione. La prima risale al 2009, e da allora non ha mai mancato un appuntamento. Con fortune altalenanti: fuori ai gironi nel 2009 e nel 2017, è arrivata ai quarti nel 2013.

Le ragazze allenate Thorsteinn Halldórsson sperano di bissare l’esperienza e riuscire a far fuori una delle due squadre favorite del girone, ovvero Francia e Italia.

Le partite del girone

Domenica 10 luglio

Belgio - Islanda (18:00, Manchester)

Francia - Italia (21:00, Rotherham)

Giovedì 14 luglio

Italia - Islanda (18:00, Manchester)

Francia - Belgio (21:00, Rotherham)

Lunedì 18 luglio

Italia - Belgio (21:00, Manchester)

Islanda - Francia (21:00, Rotherham)