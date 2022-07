Euro 2022, venerdì 8 luglio tocca a Spagna-Finlandia e Germania-Danimarca

Il girone B è il girone della squadra più titolata: la Germania. Ben 8 volte Campione d’Europa su 12 edizioni.

Ad aprire le sfide del girone è Spagna-Finlandia.

Si gioca venerdì 8 luglio alle ore 18 a Milton Keynes, nel Sud-Est dell’Inghilterra.

La Spagna è n.7 del ranking Fifa e n.3 di quello Uefa. Nonostante ciò, questa sarà appena la quarta partecipazione agli Europei di calcio femminile. Nelle altre 3 occasioni, comunque, un cammino di tutto rispetto: una semifinale (1997) e 2 quarti di finale (2013 e 2017).

La Finlandia è n.29 del ranking Fifa e n.26 di quello Uefa. Torna agli europei dopo la mancata qualificazione nel 2017: nel 2013 si fermò ai gironi.

La partita sarà trasmessa in diretta da Rai Sport + HD, e in streaming su sport.rainews.it e Rai Play.

Germania-Danimarca si gioca sempre venerdì 8 luglio ma alle ore 21 al Brentford Stadium, a Londra.

Come detto, la Germania arriva forte di tutto il suo bagaglio di coppe: di gran lunga la squadra con più trofei continentali. Anche se non in testa nelle classifiche.

La Germania, infatti, è n.5 del ranking Fifa e n.2 di quello Uefa. Nel 2017 le tedesche si sono dovute arrendere ai quarti di finale

La Danimarca è n.15 del ranking Fifa e n.8 di quello Uefa. Nel 2017 è stata la finalista contro l’Olanda: partita poi persa per 4-2 contro le padrone di casa.

