La Svezia fatica ma vince 2-1 contro la Svizzera

Doveva essere tutto più facile. Le previsioni, i dati tecnici, i freddi numeri facevano presagire una partita a senso unico. E invece così non è stato. Alla fine la Svezia ha avuto comunque la meglio sulla Svizzera, ma ha dovuto faticare molto più del previsto.

In fondo basta pensare che la Svezia è n.2 del ranking Fifa (la più alta tra le europee, seconda solo ai titolatissimi Stati Uniti) e n.5 di quello Uefa. Nella storia degli europei di calcio femminile, ha saltato una sola edizione. Mentre la Svizzera è n.20 Fifa e 18 Uefa, ed è appena alla sua seconda esperienza europea.

Eppure le due squadre sono state in parità fino al 53esimo. Quando per le scandinave ha sbloccato il risultato Fridolina Rolfö. Il tempo di festeggiare, e le elvetiche hanno rimesso in pari il punteggio: al 55esimo Ramona Bachmann.

La Svezia attacca. Ma non riesce a concretizzare. Bisogna aspettare fino al 79esimo per il gol della vittoria con Hanna Bennison. Un bel tiro dalla distanza, dove il portiere svizzero non può arrivare.

Da quel momento in poi la Svezia ha preso il controllo del campo. Infatti è andata in rete altre 2 volte, ma i gol sono stati annullati.

Così al triplice fischio il punteggio resta sul 2-1 per la Svezia contro la Svizzera.

Il prossimo appuntamento è per domenica 17 luglio: la due partite della terza giornata si giocheranno in contemporanea, Svezia-Portogallo e Svizzera-Olanda, alle ore 18.