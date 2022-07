Tutto da rifare nel girone C, ma Olanda e Svezia possono allungare

Si riparte tutte alla pari. Olanda, Portogallo, Svezia e Svizzera. Tutte a 1 punto. E’ così che si presenta il girone C alla seconda giornata.

Ma la classifica non deve ingannare. Non restituisce i reali valori in campo. Perché nella prima giornata si sono confrontate le due squadre più forti – Olanda e Svezia – e hanno pareggiato. Come hanno pareggiato le due probabili candidate a fermarsi al primo turno, ovvero Portogallo e Svizzera.

Infatti, le previsioni dicono che la Svezia dovrebbe avere la meglio sulla Svizzera (giocano alle ore 18 di mercoledì 13 luglio), e l’Olanda dovrebbe avere la meglio sul Portogallo (fischio d’inizio alle 21). Ricordiamo che l’Olanda è la squadra campione d’Europa in carica.

Puoi vedere le partite in diretta su Rai Sport + HD, e in live streaming su sport.rainews.it e Rai Play