Stasera si chiude il girone C: tutto ancora aperto per il passaggio ai quarti

Tutto in 90 minuti. Il girone C è l’unico che arriva alla terza e ultima giornata senza ancora nessun verdetto. Stando alla matematica ancora tutto è possibile. Anche se è evidente che – sin dall’inizio – le favorite per il passaggio ai quarti sono Olanda, campione in carica, e la Svezia. A rischio invece Portogallo e Svizzera.

Olanda e Svezia arrivano con 4 punti all’attivo: 1 conquistato con il pareggio nella prima giornata nella sfida diretta, e poi le ragazze dei Paesi Bassi hanno vinto 3-2 con il Portogallo, le scandinave invece hanno battuto 2-1 la Svizzera.

Stasera alle ore 18 in contemporanea Svezia-Portogallo e Svizzera-Olanda.

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming su sport.rainews.it e su Rai Play, e in differita su Rai Sport + Hd.