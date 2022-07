Road to Wembley: il tabellone di Euro 2022

Europei di calcio femminili in Inghilterra: siamo ormai alle semifinali. Quattro squadre si giocano il biglietto verso Wembley.

La prima sfida è martedì 26 luglio alle ore 21: Inghilterra-Svezia.

L'Inghilterra arriva dalla vittoria per 2-1 contro la Spagna. La Svezia, invece, ha vinto 1-0 contro il Belgio. Entrambe, in maniera imprevista, con grandi difficoltà. Le inglesi hanno avuto la meglio solo nei tempi supplementari, e dopo essere andate sotto di 1 gol. Le scandinave invece sono riuscite a chiudere la partita solo durante i 3 minuti di recupero.

La seconda sfida è mercoledì 27 luglio alle ore 21: Germania-Francia.

La Germania prosegue l'ottimo cammino. Nei quarti di finale ha avuto la meglio dell'Austria per 2-0. Un risultato che però non dice tutta la verità: le tedesche hanno faticato non poco. Come non poco ha faticato la Francia per avere la meglio sull'Olanda: 1-0 solo nei tempi supplementari.

Le semifinali saranno trasmesse in diretta su Rai 2, Rai Sport + Hd, in live streaming su sport.rainews.it e Rai Play.