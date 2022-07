Europei di atletica Under 18: Mattia Furlani vince l'oro nel salto in lungo

L'atleta reatino Mattia Furlani ha vinto l'oro nel salto in lungo ai campionati europei Under 18 in corso a Gerusalemme, in Israele.

Furlani, cresciuto tra le file dell'Atletica studentesca “Andrea Milardi”, ha conquistato il gradino più alto del podio con l'incredibile misura di 8.04, prestazione senza precedenti al mondo per la categoria "Allievi", alla quale appartiene il 17enne azzurro.

Si tratta di un risultato che ha dell'incredibile, considerando che appena qualche ora prima Furlani aveva conquistato la finale nel salto in alto con la misura di 2 metri e 17, migliore prestazione mondiale di categoria.