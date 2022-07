Euro 2022: l'Inghilterra travolge la Norvegia 8 a 0 e vola ai quarti

Goleada dell'Inghilterra nella seconda giornata del Gruppo A degli Europei femminili di calcio, in corso nel Regno Unito. Sul prato dell'Amex Stadium di Brighton, le padrone di casa hanno travolto la Norvegia per 8 a 0 qualificandosi con un turno di anticipo per i quarti. Per le inglesi, tripletta di Mead, doppietta di White e reti di Stanway (su rigore), Hemp e Russo.

Poche ore prima, nell'altra fida del girone A, al St. Mary's Stadium di Southampton, l'Austria aveva superato l' Irlanda del Nord 2 a 0 con reti di Schiechti e Naschenwng.

In classifica l'Inghilterra guida con 6 punti - ed è certa della qualificazione - mentre alle sue spalle ci sono Austria e Norvegia a 3 punti con l'Irlanda del Nord ferma a zero.