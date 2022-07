Exit poll del referendum in Tunisia: elettori avrebbero appoggiato la nuova costituzione

A quanto emergerebbe dagli exit poll, sembra che gli elettori del referendum tunisino di lunedì abbiano sostenuto una nuova costituzione che assegna al presidente Kais Saied poteri maggiori, con il 92,3% di preferenze per il "sì" , Il sondaggio è a cura di Sigma Conseil (un ufficio di studio e statistica che opera in tutti i paesi del Nord Africa, leader in Tunisia e Algeria) e pubblicato dalla TV di stato. L' affluenza alle urne è stata del 25% , i partiti di opposizione hanno boicottato il referendum.

Il numero degli elettori che hanno votato al referendum costituzionale, fino alle 19 (le 20 in Italia), è stato di 1 milione 951 mila, con un tasso di affluenza del 21,85%. Lo ha detto alla stampa il presidente dell'Autorità Superiore Indipendente per le Elezioni, Farouk Bouaskar. Le urne sono rimaste aperte sino alle 22 ora locale, anche se in alcuni governatorati, per motivi logistici, le operazioni di voto si sono concluse alle 18. Con molta probabilità i risultati ufficiali parziali verranno annunciati domani alle 18. I definitivi solo una volta esauriti tutti i possibili ricorsi, ha detto Bouaskar.