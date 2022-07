F1, GP Ungheria: disastro Ferrari, vince Verstappen davanti a Hamilton

Incredibile vittoria di Max Verstappen, partito dalla decima posizione sull'Hungaroring e che grazie a una strategia perfetta della Red Bull sulle gomme ha conquistato il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1.

Proprio le gomme hanno tradito la Ferrari di Charles Leclerc: quando era in testa, dopo un bel duello e un grandissimo sorpasso ai danni di George Russell, partito in pole con la Mercedes, ai box gli hanno montato le gomme dure che però non andavano rispetto a tutte le altre mescole. Un errore di valutazione così grave che a 16 giri dal traguardo il monegasco è stato addirittura richiamato ai box una terza volta per mettergli le soft.

Alla fine Leclerc è arrivato solo sesto. Sul podio, dietro a Verstappen, si sono piazzate le due Mercedes di Hamilton, anche lui autore di una grande rimonta con una strategia perfetta, e Russell. Quarto l'altro ferrarista, Carlos Sainz. Un duro colpo per il morale e il Mondiale di Leclerc e della Ferrari. Quinta, tra i due ferraristi, l'altra Red Bull di Perez.

Questa la classifica Piloti del Mondiale 2022 di Formula 1:

1) Max Verstappen (Red Bull) - 258 punti

2) Charles Leclerc (Ferrari) - 178

3) Sergio Perez (Red Bull) - 173

4) George Russell (Mercedes) - 158

5) Carlos Sainz (Ferrari) - 156

6) Lewis Hamilton (Mercedes) - 146

7) Lando Norris (McLaren) - 76

8) Esteban Ocon (Alpine) - 58

9) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 46

10) Fernando Alonso (Alpine) - 41

11) Kevin Magnussen (Haas) - 22

12) Daniel Ricciardo (McLaren) - 19

13) Pierre Gasly (AlphaTauri) - 16

14) Sebastian Vettel (Aston Martin) - 16

15) Mick Schumacher (Haas) - 12

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 11

17) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - 5

18) Lance Stroll (Aston Martin) - 4

19) Alexander Albon (Williams) - 3

20) Nico Hulkenberg (Aston Martin) - 0

21) Nicholas Latifi (Williams) - 0

Questa la classifica Costruttori del Mondiale 2022 di Formula 1:

1) Red Bull - 431 punti

2) Ferrari - 334

3) Mercedes - 304

4) Alpine - 99

5) McLaren - 95

6) Alfa Romeo - 51

7) Haas - 34

8) AlphaTauri - 27

9) Aston Martin - 20

10) Williams - 3