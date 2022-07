Finanziava cellule jihadiste, arrestato un bosniaco residente a Bologna

Un 52enne di origine bosniaca e residente a Bologna è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza perché ritenuto responsabile di aver effettuato, personalmente e mediante terzi ignari delle finalità perseguite, numerosi trasferimenti di denaro per oltre 50mila euro in favore di esponenti di cellule terroristiche e destinati in tutto o in parte alla definizione di condotte con finalità di terrorismo. L'indagine che ha portato all'arresto del bosniaco è stata condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale del Carabinieri (Ros), e coordinata dalla Procura di Bologna - Dipartimento Antiterrorismo.