Finisce la legislatura e i parlamentari conseguono il "vitalizio". Cosa c'è di vero o di falso

Ci siamo chiesti se Paola Concia avesse ragione o torto, intanto sentendo la diretta interessata. “I vitalizi sono cambiati. La prova è che oggi ho 59 anni e non lo percepisco”. Se non fossero stati rivisti la Concia avrebbe già preso quella pensione da 9 anni. Ma nel 2012 il cosiddetto vitalizio è stato profondamente modificato. Prima era retributivo , quindi assimilato all'ultimo stipendio percepito, oggi come per tutte le pensioni è contributivo , quindi calcolato in ragione dei contributi effettivamente versati. Non solo. Prima si maturava il diritto di percepirlo il giorno dopo della fine della legislatura, oggi lo si ottiene solo a partire da quando si va in pensione, a 65 anni . Sono differenze non trascurabili.

Perché non dovremmo occuparci dei vitalizi?

"Perché hanno cambiato natura. I parlamentari, tra cui alcuni molto giovani, non percepiranno a trent'anni, magari compiuti da poco, una pensione fino alla fine dei loro giorni come accadeva prima, sulla base di pochi anni di lavoro in Parlamento. Mi pare un vero e proprio accanimento sui vitalizi. Peraltro un accanimento inutile. Sono energie mal riposte. In altri paesi, io adesso vivo in Germania, i cittadini non si arrabbiano per i costi della politica ma per la competenza o meno della classe politica. Adesso questi parlamentari prenderanno due spiccioli, come è giusto che sia, in funzione dei contributi che hanno effettivamente versato".

Se però la legislatura fosse finita un mese fa non sarebbe andata così, non avrebbero maturato i contributi. Colpa dell'antipolitica o studiato calcolo dei politici?

Per un giorno percepiscono i contributi. Non mi pare uno scandalo. Le rivolto la domanda: se fosse accaduto il contrario e per un giorno non avessero percepito la quota pensione, non sarebbe stato ingiusto? E' normale che la politica abbia dei costi, basta che non ci siano dei privilegi. Qui in Germania la politica ha costi assai maggiori, tanto per dire. Mi dispiace che tutto il dibattito vada su questi temi, mi pare sia ancora frutto di una stagione di odio contro le nostre istituzioni".