Flora e fauna australiane in grave pericolo, colpa del clima e dell'uomo

Stesso deterioramento hanno subito oltre sette milioni di ettari di habitat per specie in via di estinzione tra il 2000 e il 2017. In cinque anni, più di 200 specie animali e vegetali di importanza nazionale sono state aggiunte all'elenco delle specie in via di estinzione ai sensi delle leggi ambientali australiane. "L'Australia ha perso più specie di mammiferi di qualsiasi altro continente", si afferma nel rapporto, con il numero di nuove specie minacciate in aumento dell'8% in cinque anni. Le città australiane, inoltre, stanno crescendo a un ritmo rapido, secondo il rapporto, portando a un aumento del calore, dell'inquinamento e dei rifiuti urbani, e mettendo a dura prova le risorse idriche ed energetiche. "Sydney ha perso più del 70% della sua vegetazione nativa a causa dello sviluppo", spiega lo studio. "I risultati di questo rapporto sono strazianti e i fallimenti di governance che hanno portato a perdite di questa portata sono devastanti", ha affermato Rachel Lowry, amministratore delegato ad interim del WWF-Australia. "Se ignoriamo gli avvertimenti di questo rapporto, specie iconiche come i koala dell'Australia orientale o il nostro più grande mammifero volante, il grande aliante, scompariranno per sempre", ha avvertito.