Leclerc in pole position al Gp di Francia

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran premio di Francia, 12/a prova del Mondiale di Formula 1. Con il tempo di 1'30''872, il pilota della Ferrari ha preceduto di 304 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, che domani partirà al suo fianco in prima fila.

Seconda fila per l'altra Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton. L'altra Ferrari di Carlos Sainz ha ottenuto il nono posto in qualifica ma partirà penultima in gara per via del cambio di power unit.

Per Leclerc è la 16/a pole in carriera, ottenuta anche grazie a Sainz che lo ha 'aiutato' dandogli la scia per un parte del tracciato: "E' stato un gran giro, ho faticato per tutto il weekend ma devo ringraziare Sainz per il suo aiuto. E' stato un bel lavoro di squadra, oggi anche lui sarebbe stato molto vicino. Spero che entrambi lotteremo per la vittoria. Dopo il Q1 eravamo sorpresi del nostro passo, questa qualifica è stata una bella svolta. Vedremo come andrà domani, ringrazio tutto il pubblico per il supporto".