Totti-Blasi, la separazione forse è vicina. In attesa della conferma, ecco cosa succede sui social

Sui social lo “sfogo” dei fans della coppia Totti&Ilary. Una lunga storia d'amore che sta per finire. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrava che non ci fosse nessuna crisi. Ma Dagospia torna sulla questione e lancia una bomba che sta facendo tremare tutti: “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. L'orario previsto, secondo i rumors, è attorno alle ore 19.