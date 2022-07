Rubano la Bmw ai genitori di Tiziano Ferro ma scappano a piedi nelle campagne

Durante la scorsa notte, nell'abitazione dei genitori cantautore Tiziano Ferro, a Latina, si è verificato un furto ad opera di persone al momento ignote, che si sono allontanate con due Bmw sottratte alla famiglia Ferro.

In particolare, personale della Polizia, allertato dalla società che gestisce i sistemi satellitari installati a bordo delle due automobili, si è posta immediatamente alla loro ricerca e, poco dopo, sono riusciti ad intercettare i malfattori che si erano allontanati con la Bmw Serie 1. I ladri appena visti i poliziotti sono subito fuggiti.

Inseguiti dalle volanti, hanno quindi proseguito la loro fuga a piedi per le campagne circostanti, abbandonando l'autovettura della famiglia Ferro nonché una Porsche rubata a Roma lo scorso 2 luglio ed utilizzata con ogni probabilità per raggiungere il luogo del reato. Sono in corso mirati approfondimenti investigativi per risalire all'identità degli autori del furto anche attraverso i rilievi da parte degli specialisti della Polizia Scientifica e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.