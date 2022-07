Gazprom pronta a riprendere la fornitura di gas all'Europa, ma a flusso ridotto

I flussi di gas russo attraverso il gasdotto Nord Stream 1 dovrebbero ripartire giovedì 21 luglio, rispettando dunque i tempi previsti della manutenzione programmata annunciata da Gazprom.

E' quanto riferiscono alcune agenzie come Bloomberg e Reuters. Il gasdotto, che rappresenta più di un terzo delle esportazioni russe di gas naturale verso l'Unione Europea, era stato interrotto per dieci giorni di manutenzione annuale lo scorso 11 luglio - in particolare per la sostituzione di una turbina in arrivo dal Canada - e c'erano forti timori che i flussi di gas potessero non riprendere più, dato che già il mese scorso l'export verso il Vecchio Continente si era ridotto al 40%.

In ogni caso, secondo quanto riferito, il gasdotto riprenderebbe a funzionare ma a una capacità ridotta, inferiore a circa 160 milioni di metri cubi al giorno. Sul mercato di Amsterdam dopo le indiscrezioni sulla imminente ripresa dei flussi su Nord Stream 1 le quotazioni del gas hanno invertito rotta.