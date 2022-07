Gazprom riduce il flusso di gas verso l'Europa per "un problema tecnico" a Nord Stream 1

In relazione ai lavori in corso alla stazione di compressione Portovaya sul gasdotto Nord Stream 1, Gazprom interrompe il funzionamento di un altro motore a turbina a gas Siemens. Di conseguenza, “la produzione giornaliera, dalle 7.00 ora di Mosca del prossimo 27 luglio, raggiungerà i 33 milioni di metri cubi di gas al giorno”, scendendo quindi al 20% della capacità totale. Lo annuncia la stessa Gazprom sul proprio account Telegram.

Un annuncio, quello del colosso energetico russo, che suscita subito uno scambio di battute tra Berlino e Mosca. “Abbiamo preso nota dell'annuncio: secondo le nostre informazioni, non c'è alcuna ragione tecnica che giustifichi una riduzione delle forniture”, dice il portavoce del ministero dell'Economia tedesco, commentando l’imminente riduzione del flusso di gas verso l'Europa attraverso il Nord Stream 1. Immediata la replica del Cremlino: le dichiarazioni di Scholz “sono in contrasto con la realtà e la storia delle forniture. Anche nei momenti più difficili, la parte russa continua ad adempiere ai suoi obblighi. Il fatto che il volume delle forniture sia sceso è dovuto a queste sanzioni illegittime che gli europei, e i tedeschi in particolare, hanno imposto a loro stessi”, dichiara Dimitri Peskov, portavoce del Cremlino, citato dall'agenzia stampa Tass.

Intanto, il prezzo del gas europeo s'impenna fino a toccare un rialzo del 10%, a 176 euro al megawattora. In questo momento il prezzo dei future ad Amsterdam sale dell'8,8%. a 174 euro.