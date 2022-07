Giallo a Firenze, un uomo è stato ritrovato senza vita in un appartamento. Si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio per la morte di un uomo il cui cadavere è stato trovato ieri sera in un appartamento a Firenze, in una palazzina di via dell'Olmatello, nella periferia nord ovest della città. Sul posto sono intervenuti la polizia, il pubblico ministero di turno Antonino Nastasi e il medico legale. I rilievi della polizia scientifica sono terminati nella notte. Da quanto si apprende, l'uomo avrebbe un'età compresa tra 30 e 40 anni e sarebbe di nazionalità peruviana. L'ipotesi è che sia stato accoltellato o colpito con un pezzo di vetro.