Giappone: giustiziato uomo che uccise 7 persone a Tokyo

I detenuti non sanno la data dell'esecuzione fino al mattino stesso in cui vengono impiccati

In Giappone ci sono 107 persone nel braccio della morte, di cui 61 in cerca di un nuovo processo. Assieme agli Stati Uniti sono gli unici due paesi del gruppo del G7, che mantengono la pena capitale. Le esecuzioni vengono eseguite in gran segreto: i prigionieri non vengono informati del loro destino fino al mattino stesso in cui vengono impiccati.

Dal 2007 il Giappone ha iniziato a rivelare i nomi delle persone giustiziate ed alcuni dettagli dei loro crimini. Dalle scarne comunicazioni ufficiali risulta che altri 3 prigionieri sono stati impiccati nel 2021, ma non sono state divulgate le loro generalità.

Nel 2018, sono state eseguite 15 pene capitali, tra cui l'esecuzione del "guru" del culto Aum Shinrikyo e 12 ex seguaci, condannati per l'attacco con gas sarin alla metropolitana di Tokyo che uccise 13 persone.