La Procura per i minorenni di Bologna ha disposto il fermo del 17enne indagato per l'omicidio di Fabio Cappai, avvenuto nella notte in un campo sportivo a Castel del Rio, sulle colline di Imola, nel Bolognese.

Interrogato, il giovane avrebbe ammesso i fatti, che sarebbero maturati dopo una lite con un gruppo di ragazzi. Pare che la vittima, 23 anni, sia stata accoltellata. Il 17enne, italiano, si trova nel carcere del Pratello di Bologna, in attesa della convalida.