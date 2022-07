Tour de France: seconda tappa a Jakobsen, Van Aert in maglia gialla

Arrivo in volata alla seconda tappa del Tour de France, 202 km tra Roskilde e Nyborg, penultima frazione in Danimarca: a spuntarla è Fabio Jacobsen della Quick-Step Alpha Vinyl Team, che stacca di poco Wout Van Aert (Jumbo-Visma), secondo e nuova Maglia Gialla del Tour de France 2022. Terza piazza per Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Grazie ai 6 secondi di abbuono conquistati, Van Aert è la nuova maglia gialla del Tour. Una tappa condizionata da due rovinose cadute, una a -20 km dal traguardo e in cui è rimasto coinvolto l'ex maglia gialla Yves Lampaert e un'altra a 3 km dalla fine.

L’avvio in terra danese della Gran Boucle 2022 si concluderà nella giornata di domani, con la Vejle-Sonderborg, frazione che si propone per essere terreno fertile per i velocisti.