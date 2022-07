Gli iceberg della Groenlandia perdono 6 miliardi di tonnellate di acqua al giorno

Ghiaccio bollente. Un gioco di parole che però spiega quello che sta accadendo agli iceberg nel nordovest della Groenlandia. In questa guerra calda per un clima fuori da ogni schema e previsione si sono persi sei miliardi di tonnellate di acqua al giorno tra il 15 e il 17 luglio a causa delle alte temperature. E’ quanto emerge dal Centro Nazionale Statunitense per i dati su neve e ghiaccio, (Nsidc), studio riportato dalla Cnn.

Per avere un’idea semplice e più immediata in quei due giorni di luglio, il ghiaccio è diventato acqua tanto da riempire 7,2 milioni di piscine olimpiche, spiega la Cnn, sottolineando che le temperature in Groenlandia si mantengono attorno ai 15,5 gradi, ovvero circa 5 gradi in più del normale per questo periodo dell'anno.

"Lo scioglimento del nord di quest'ultima settimana non è normale, se si considerano i 30-40 anni di medie climatiche", ha detto Ted Scambos, ricercatore dell'Nsidc dell'università del Colorado: "lo scioglimento è in aumento e questo evento ha rappresentato un picco".

La preoccupazione degli scienziati è quella che si possa ripetere scioglimento record del 2019, quando 532 miliardi di tonnellate di ghiaccio si sono letteralmente sciolte in mare. Una primavera inaspettatamente calda e un'ondata di calore nel mese di luglio di quell'anno hanno causato lo scioglimento di quasi tutta la superficie della calotta glaciale. In quell’occasione il livello globale del mare si è alzato in modo permanente di 1,5 millimetri.

La Groenlandia contiene una quantità di ghiaccio sufficiente e se si sciogliesse tutta, il livello del mare in tutto il mondo sarebbe di 7,5 metri.