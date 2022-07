Gli Stati Uniti approvano l'uso del vaccino Novavax per gli adulti

I Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC) hanno approvato il vaccino covid-19 della Novavax per l'uso negli adulti, rendendolo il quarto siero di questo tipo ad essere approvato nel Paese, dopo i vaccini covid di Pfizer/BioNTec, Moderna e Johnson & Johnson. Il direttore dei CDC, Rochelle P. Walensky, ha dichiarato in un comunicato che il vaccino Novavax è "sicuro ed efficace" e ha incoraggiato le persone che finora hanno aspettato di essere vaccinate con un siero che utilizza una tecnologia diversa da quelle disponibili finora a procurarselo.

A fronte di un'impennata di casi dovuti alla diffusione delle sottovarianti BA.4 e BA.5 dell'omicron "La vaccinazione è fondamentale per aiutare a proteggersi dalle complicazioni della malattia di covidenza grave", ha detto Walensky. Il vaccino di Novavax sarà disponibile per l'iniezione negli ospedali e nelle farmacie statunitensi entro poche settimane.

Il siero contiene la proteina spike del virus SARS-CoV-2, che causa la covid-19, e un adiuvante, ovvero una sostanza che aiuta a rafforzare la risposta immunitaria a un antigene. I n questo tipo di vaccino, quando una persona riceve l'iniezione, il suo sistema immunitario identifica il virus inattivato come "estraneo" e produce anticorpi contro di esso, preparandola a un futuro contatto con il coronavirus. Nel caso di Novavax, è stato utilizzato l'adiuvante Matrix-M, che contiene estratti di saponina dalla corteccia dell'albero di Soapbark, originario del Cile.

Per valutare il vaccino, prima del rilascio delle varianti delta e omicron, è stato condotto uno studio clinico negli Stati Uniti e in Messico, nel quale il siero ha dimostrato un'efficacia del 90,4% nella prevenzione del covid-19. Lo studio ha coinvolto 17.200 volontari che hanno ricevuto il vaccino e 8.300 a cui è stato somministrato un placebo salino. I test sulla sicurezza del siero Novavax hanno rilevato che gli effetti collaterali più comuni sono stati: dolore e tenerezza, arrossamento e gonfiore nel sito di iniezione, affaticamento, dolore muscolare, alla testa e alle articolazioni, nausea e febbre.