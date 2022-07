Google fa "sparire" le persone per tutelarle. Ma le app di tracciamento sanno tutto di tutti

Google Maps è sicuramente una delle popolari app di localizzazione dello smartphone, sia per sistema operativi iOS sia per Android. Con l'aggiunta di una recente funzione "condividi posizione", è diventata ancora più precisa come applicazione di tracciamento degli utenti, con diverse opzioni per disabilitarle volontariamente. Ma non sempre queste scelte sono alla portata di tutti.

"Se i nostri sistemi identificano che una persona ha visitato una località (sensibile), elimineremo quelle voci dalla cronologia delle posizioni poco dopo la sua visita", ha affermato Jen Fitzpatrick, vicepresidente del gruppo californiano, in una dichiarazione. In questo modo, diventa meno disponibile la quantità di informazioni raccolte sui singoli individui, che nel caso degli Stati Uniti potrebbero essere utilizzate dai singoli stati che prevedono sanzioni per l'interruzione di gravidanza dopo la decisione della Corte Suprema Usa di cancellare la sentenza che garantiva il diritto federale all'aborto. L'iniziativa autonoma di Google viene incontro alle richieste della società civile di aiutare a proteggere le persone che possono vedere compromessa la propria libertà a causa della loro “impronta digitale” disseminata quasi ovunque.

Google ha annunciato che i dati sulla posizione degli utenti negli Stati Uniti saranno automaticamente cancellati quando andranno in una clinica specializzata in aborti o in centri contro la violenza domestica, cliniche specializzate in dimagrimento o disintossicazione e ogni altro luogo ritenuto sensibile per la privacy.

Via il tracciamento in Ucraina

Non è la prima volta che Mountain View decide di intervenire “dall'alto”: per proteggere i movimenti della popolazione civile ucraina, il 28 febbraio scorso, a pochi giorni dell'attacco russo, Google Maps ha bloccato due funzionalità della piattaforma che forniscono informazioni agli utenti in tempo reale: la sovrapposizione delle informazioni del traffico in tempo reale acquisite tramite Gps e inserite sulle mappe stradali di Google e Live Busyness, che mostra concentrazioni di persone o luoghi affollati in una precisa posizione geografica in un dato momento della giornata.

Google ha confermato di aver temporaneamente disabilitato per l'Ucraina questi strumenti di Google Maps ed ha aggiunto che le informazioni sul traffico in tempo reale sono rimaste disponibili per la funzionalità di navigazione passo-a-passo. Anche in questo caso Mountain View ha deciso in autonomia di attivarsi per tutelare la libertà di movimento delle persone in un momento cruciale, mentre cercavano di lasciare il Paese per sfuggire ai bombardamenti.